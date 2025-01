Empresários pioram projeções para inflação em 2025 e 2026, mostra Firmus

SÃO PAULO (Reuters) - O Banco Central divulgou nesta segunda-feira nova edição da etapa piloto da nova pesquisa Firmus, que traz a percepção de empresas de fora do setor financeiro sobre seus negócios e as principais variáveis econômicas, apontando uma visão mais pessimista para a inflação este ano e no próximo.

O projeto piloto do Firmus tem coletas trimestrais e o resultado divulgado nesta segunda diz respeito à percepção apresentada em novembro por 136 empresas participantes.

De acordo com os dados, as companhias projetavam em novembro que a inflação brasileira fechará 2025 em 4,20% na mediana das estimativas, acima dos 4,00% apontados no levantamento de agosto. Na pesquisa Focus desta segunda, que capta projeções de instituições financeiras, a mediana para o IPCA deste ano é de alta de 5,00%.