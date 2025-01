Guillen, do BC, diz que meta fiscal de 2024 deve ser cumprida, mas cenário demanda atenção

BRASÍLIA (Reuters) - A meta de resultado primário do governo federal de 2024 tende a ser cumprida, considerando o limite inferior estabelecido, mas o quadro fiscal ainda demanda atenção, disse nesta segunda-feira o diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen.

Em apresentação levada a evento do Bradesco Asset, Guillen apontou que a percepção de mercado captada pelo BC no questionário pré-reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) piorou em relação à situação fiscal.

“Há incertezas em relação ao cumprimento das metas nos próximos anos e as projeções dos analistas indicam trajetória crescente da dívida”, disse.