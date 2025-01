Ibovespa sobe na abertura com commodities em alta

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria levemente positivo nesta segunda-feira, tendo como pano de fundo sessão favorável para commodities, o que costuma influenciar no desempenho das blue chips Petrobras e Vale, enquanto agentes financeiros analisam novo aumento das previsões para a inflação este ano e em 2026.

Às 10h05, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,24%, a 119.140,42 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 fevereiro, tinha variação negativa de 0,02%.

Nos Estados Unidos, os futuros acionários indicavam uma continuação do sentimento de sexta-feira, quando os índices recuaram após dados de emprego no país sinalizarem uma economia ainda aquecida, reforçando perspectivas de uma abordagem cautelosa do Federal Reserve sobre juros.