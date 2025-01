STOXX 600 amplia perdas devido à perspectiva de afrouxamento menor pelo Fed

"É um ambiente difícil para os investidores na Europa. (A Europa está) legitimamente barata", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Os investidores não estão em um humor agradável para assumir riscos. No momento, eles certamente estão vendendo primeiro e fazendo perguntas depois."

As ações de tecnologia seguiam seus pares de Wall Street em baixa, com um declínio de 2,3%.

O setor aeroespacial e de defesa e o setor de saúde perdiam 1,6% e 1%, respectivamente.

As ações do setor de energia eram a exceção, com alta de 0,4%, já que os preços do petróleo bruto subiam devido às sanções mais amplas dos EUA contra o petróleo russo e os efeitos esperados sobre as exportações para os principais compradores, Índia e China. [O/R]

As preocupações com o aumento da inflação, as poucas chances de cortes mais profundos na taxa de juros pelo Fed e as discussões sobre a estratégia do novo presidente dos EUA, Donald Trump, de impor tarifas, têm mantido os mercados no limite ultimamente.