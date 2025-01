Taxa de poupança da zona do euro cai no 3º trimestre, mas permanece elevada

FRANKFURT (Reuters) - As famílias da zona do euro reduziram um pouco suas poupanças no terceiro trimestre do ano passado, mas ainda reservaram uma parcela excepcionalmente grande de sua renda disponível, destacando um desafio importante que impede o crescimento, mostraram dados da Eurostat nesta segunda-feira.

A taxa de poupança da zona do euro caiu para 15,3% no terceiro trimestre, de 15,6% três meses antes, a primeira queda desde o início de 2022, mas permaneceu bem acima da faixa de 12%-13% antes da pandemia.

As famílias da zona do euro têm poupado uma parcela excepcionalmente grande de suas rendas nos últimos anos, tentando reconstruir parte de sua riqueza real perdida para a inflação.