Vendas no varejo caem 1,7% em dezembro, diz Stone

SÃO PAULO (Reuters) - O comércio varejista no Brasil sofreu queda de 1,7% nas vendas em dezembro sobre um ano antes, recuando 3,5% ante novembro, pressionado pelo desempenho de lojas físicas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela empresa de meios de pagamento Stone.

Enquanto as lojas físicas tiveram queda de 2,1% nas vendas de dezembro sobre o mesmo mês de 2023, as vendas no varejo online cresceram 7,7%, afirmou a Stone. Na relação mensal, o comércio eletrônico cresceu 3,4% e o físico caiu 4,2%.

"Considerando a trajetória e a performance do varejo ao longo do ano, estimamos que o comércio vendeu 2,3% a menos que o esperado para a semana do Natal, o que explica parte da queda de dezembro", afirmou Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da Stone, no levantamento da companhia.