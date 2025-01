Ações da China sobem de olho em cortes de compulsório e dados do PIB

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta quinta-feira, acompanhando um rali nos mercados asiáticos em geral, com o sentimento impulsionado por relatos da mídia estatal sobre possíveis medidas de afrouxamento de Pequim nas próximas semanas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,28%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,11%, com seu subíndice do setor financeiro em alta de 0,5% e o de energia ganhando 1,3%.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,23%.