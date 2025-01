Cosan vende ações da Vale em negócio de R$9 bi para reduzir alavancagem

A alienação saiu com desconto de 0,59% frente ao preço de fechamento do papel na véspera, de 52,6 reais, levantando cerca de 9 bilhões de reais no total, de acordo com uma fonte com conhecimento do processo.

Esses recursos serão usados integralmente para abater a dívida da Cosan, acrescentou a fonte, calculando uma redução de 40% do endividamento, para 14 bilhões de reais.

O presidente do Conselho de Administração do grupo, Rubens Ometto Silveira de Melo, afirmou em nota que "sempre" acreditou no Brasil e por isso investe no país, mas que questões ligadas às taxas de juros foram consideradas.

"A Vale é um ativo extraordinário e confio muito na nova gestão. Entretanto, o patamar atual da taxa de juros nos obriga a reduzir a alavancagem da Cosan", disse Ometto.

"Na minha trajetória de empreendedor, fui ficando mais pragmático. Já passei por muito e aprendi que o foco deve ser na disciplina financeira para podermos continuar crescendo", acrescentou ele.

A Cosan ingressou no quadro de acionistas da Vale em outubro de 2022, afirmando que se tratava de uma ação para diversificar seu portfólio em um setor em que o Brasil tem vantagem competitiva.