Ibovespa fecha em queda com realização de lucros; Azul e Gol avançam com potencial fusão

- PETROBRAS PN cedeu 0,64%, acompanhando o movimento dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent fechou com declínio de 0,9%, a 81,29 dólares.

- VALE ON subiu 0,13%, em sessão marcada pela venda de ações da mineradora detidas pela Cosan por meio de um "block trade". A operação envolveu 173.073.795 papéis e somou cerca de 9 bilhões de reais. Os recursos serão usados para abater a dívida da Cosan. COSAN ON avançou 0,58%.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 6,75%, pressionada pela alta nas taxas dos contratos de DI, que pressionou papéis de outras empresas sensíveis à economia doméstica. O índice do setor de consumo fechou em baixa de 3,05%, enquanto o do setor imobiliário perdeu 2,29%.

- ITAÚ UNIBANCO PN encerrou com decréscimo de 0,31%, após forte valorização na véspera, em dia sem tendência única no setor. BRADESCO PN caiu 0,85%, enquanto BANCO DO BRASIL ON valorizou-se 0,44% e SANTANDER BRASIL UNIT subiu 0,32%.

- SÃO MARTINHO ON perdeu 8,07%, tendo também como pano de fundo relatório do UBS BB cortando o preço-alvo dos papéis de 35 para 30 reais, embora os analistas tenham mantido a recomendação de compra para as ações.