Indicado ao Tesouro dos EUA diz que políticas de Trump ajudarão a reduzir inflação

(Reuters) - As políticas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ajudarão a reduzir a inflação e permitirão que os salários dos trabalhadores aumentem, disse nesta quinta-feira o escolhido do republicano para ser o secretário do Tesouro dos EUA.

"Acredito que elas aumentarão os salários reais e reduzirão a inflação para mais perto da meta de 2% do Federal Reserve, como aconteceu durante o primeiro governo do presidente Trump", disse Scott Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA.

Questionado se alguma das políticas planejadas pelo presidente eleito aumentará os preços para as famílias, ele disse: "nada que eu possa imaginar de imediato".