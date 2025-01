Indicado de Trump ao Tesouro, Bessent diz que extensão de cortes de impostos é prioridade

(Reuters) - Escolhido pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump, para chefiar o Departamento do Tesouro, Scott Bessent disse nesta quinta-feira que estender os cortes de impostos de 2017, que devem expirar no final deste ano, é "a questão econômica mais importante do dia".

"Se não renovarmos e estendermos, então enfrentaremos uma calamidade econômica", disse Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA. "Veremos um aumento gigantesco de impostos para a classe média."

(Reportagem de David Lawder, Bo Erickson, Andrea Shalal, Ann Saphir)