Tarifas de carbono podem fazer parte de programa tarifário geral, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - Escolhido pelo presidente eleito Donald Trump para ser o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent disse a senadores nesta quinta-feira que está interessado em potencialmente impor tarifas sobre as emissões de carbono.

"É uma ideia muito interessante que pode fazer parte de um programa tarifário completo", disse Bessent ao Comitê de Finanças do Senado dos EUA. "O presidente Trump ainda não assumiu o cargo, mas se for confirmado, espero trabalhar com ele em várias estratégias, algumas das quais poderiam ser especificamente destinadas ao carbono."

Bessent disse que outras tarifas podem ser direcionadas a outras práticas comerciais.