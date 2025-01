Bitcoin recua após Trump não fazer nova menção a criptomoedas em discurso de posse

Nesta terça-feira, o bitcoin estava sendo negociado a 102.546 dólar - ainda com alta de cerca de 9,5% até o momento neste mês.

A própria criptomoeda de Trump, lançada na sexta-feira, estava sendo negociada a 37,98 dólares, de acordo com o CoinMarketCap, tendo perdido quase metade do preço desde seu pico de cerca de 75 dólares na segunda-feira. A moeda tinha um preço de cerca de 6,50 dólares em seu lançamento.

O discurso de posse de Trump na segunda-feira foi acompanhado por uma série de decretos e planos relacionados a tarifas, imigração, desregulação do setor de energia e até mesmo uma suspensão da proibição do TikTok. Mas ele não mencionou as criptomoedas.

"O mercado de ativos digitais está desapontado por não ter sido mencionado no discurso de posse ou nos decretos do primeiro dia", disse Geoffrey Kendrick, chefe global de pesquisa de ativos digitais do Standard Chartered.

"Suspeito que o bitcoin acabará caindo enquanto não recebermos notícias de Trump sobre ativos digitais. Um recuo abaixo de 100.000 dólares parece inevitável", disse ele.

Há meses, os investidores em criptomoedas esperavam que o presidente desse início a uma mudança radical nas políticas dos EUA em relação à volátil classe de ativos. A empolgação ajudou o bitcoin a subir acima de 100.000 dólares pela primeira vez em dezembro do ano passado.