Exportações do Japão crescem mais do que o esperado em dezembro em meio a temores por tarifas

Algumas empresas com presença nos EUA estão se preparando para aumentar as operações no país, sinalizando um impacto nas exportações do Japão. Enquanto isso, as exportações para a China estão à mercê das restrições cada vez mais rígidas dos EUA para fazer negócios com a maior economia da Ásia.

"Como as tarifas de Trump e as possíveis medidas de retaliação podem prejudicar o comércio global, só precisamos esperar para ver o que acontecerá", disse Takeshi Minami, economista-chefe do Norinchukin Research Institute

As exportações do Japão em dezembro subiram 2,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados do governo, superando a previsão mediana do mercado de 2,3%, mas desacelerando em relação aos 3,8% de novembro.

A demanda por equipamentos de fabricação de chips em Taiwan liderou as exportações por tipo, enquanto a queda de 3,8% do iene em relação ao dólar impulsionou o valor total.

Mas as exportações do Japão caíram 3% para a China e 2,1% para os EUA, os dois maiores parceiros comerciais do país.

As importações de dezembro aumentaram 1,8% em relação ao ano anterior, em comparação com uma previsão do mercado de 2,6% e uma queda de 3,8% em novembro.