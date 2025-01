Petrobras tem produção total de 2,7 milhões de boed de óleo e gás natural em 2024

No comunicado, a Petrobras ainda destacou a entrada em operação de duas novas plataformas offshore, cujo "ramp up" compensou parcialmente perdas decorrentes de paradas para manutenção e do declínio dos campos maduros, além do impacto na produção por conta de paradas não programadas determinadas pela ANP e os efeitos da greve do Ibama.

A expectativa é que a Petrobras apresente seu relatório de produção e vendas antes da divulgação, em 26 de fevereiro, do seu balanço financeiro do quarto trimestre de 2024.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)