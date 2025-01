BC fará leilão de linha com oferta de R$2 bi às 10h20 desta quarta-feira

A taxa de câmbio a ser utilizada na venda pelo BC será a do boletim das 10h da Ptax da quarta-feira, sendo que as operações de venda serão liquidadas em 4 de fevereiro de 2025. Já a recompra dos dólares pelo BC será em 5 de janeiro de 2026.

Esta operação do BC busca rolar outra operação de linha realizada em 12 de dezembro, quando a autarquia vendeu 2 bilhões de dólares ao mercado com compromisso de recompra em 4 de fevereiro deste ano.

Ao realizar o leilão de rolagem nesta quarta, o BC garante liquidez ao mercado e evita que a demanda adicional por dólares possa estressar as cotações da moeda norte-americana ante o real, em um dia particularmente delicado. Além da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) durante a tarde, haverá o anúncio à noite do Banco Central sobre o novo patamar da Selic, hoje em 12,25% ao ano.

Além da operação de linha, o BC realizará nesta quarta o tradicional leilão de rolagem de swaps cambiais, neste caso de contratos que vencerão no início de março.

