Dólar cai pela 7ª sessão consecutiva e fica abaixo de R$5,90

Neste cenário, após registrar a máxima de 5,9210 reais (+0,14%) às 9h31, ainda na primeira hora de negócios, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,8573 reais (-0,94%) às 14h16, com investidores retirando novamente parte dos excessos de prêmios incorporados às cotações no fim de 2024.

O recuo do dólar no Brasil ocorreu a despeito de, no exterior, a moeda norte-americana sustentar leves altas ante as divisas fortes e em relação a boa parte das moedas de emergentes.

O fortalecimento do dólar no exterior ocorria com a diminuição das preocupações em torno da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek -- que na véspera pressionou o dólar e as ações de tecnologia ao redor do mundo.

Às 17h30, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,07%, a 107,880.