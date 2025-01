Empresas de IA dos EUA elogiam feito da DeepSeek, enquanto realizam autoavaliação

Como as preocupações com a concorrência repercutiram em Wall Street, alguns especialistas em IA exaltaram a equipe e a pesquisa da DeepSeek, mas não se intimidaram, disseram pessoas familiarizadas com o pensamento de quatro dos principais laboratórios de IA, que não quiseram ser identificadas porque não estavam autorizadas a falar oficialmente.

O presidente-executivo da OpenAI, Sam Altman, escreveu no X que o R1, um dos vários modelos que a DeepSeek lançou nas últimas semanas, "é um modelo impressionante, particularmente em relação ao que eles são capazes de oferecer pelo preço".

A Nvidia disse em um comunicado que a conquista da DeepSeek provou a necessidade de mais de seus chips.

O fabricante de software Snowflake decidiu na segunda-feira adicionar os modelos da DeepSeek ao seu mercado de modelos de IA após receber uma série de consultas de clientes.

Com os funcionários chamando os modelos da DeepSeek de "incríveis", a empresa ponderou os riscos potenciais de hospedar a tecnologia de IA desenvolvida na China antes de decidir oferecê-la aos clientes, disse Christian Kleinerman, vice-presidente executivo de produtos da Snowflake.

"Decidimos que, desde que sejamos claros com os clientes, não vemos problemas em oferecer suporte", disse ele.