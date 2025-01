Tesla promete carros mais baratos no 1º semestre e ofusca resultados abaixo do esperado

Por Abhirup Roy e Akash Sriram

(Reuters) - A Tesla disse nesta quarta-feira que está a caminho de lançar modelos mais baratos de veículos elétricos no primeiro semestre de 2025 e que começará a testar em junho um serviço de transporte autônomo, entusiasmando investidores e ofuscando os resultados trimestrais que vieram abaixo das expectativas.

O valor de mercado da Tesla disparou com a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é um aliado próximo do presidente-executivo da companhia, Elon Musk. No entanto, a empresa de carros elétricos registrou uma queda nas vendas no ano passado, aumentando a pressão para o lançamento de modelos com preços mais baixos, bem como veículos autônomos e softwares que, segundo Musk, sustentam seu futuro financeiro.