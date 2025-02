China responde medidas de Trump com adoção de tarifas sobre os EUA

Em poucos minutos, o Ministério das Finanças da China disse que adotará taxas de 15% para o carvão e o GNL dos EUA e 10% para o petróleo bruto, equipamentos agrícolas e alguns caminhões, bem como sedãs com motores grandes enviados dos Estados Unidos para a China.

A China também disse que iniciará uma investigação antimonopólio sobre o Google, da Alphabet. Ao mesmo tempo, incluiu a PVH Corp, holding de marcas como Calvin Klein, e a empresa norte-americana de biotecnologia Illumina em uma lista de possíveis sanções na China.

Separadamente, o Ministério do Comércio da China e sua Administração de Alfândega disseram que estão impondo controles de exportação sobre alguns metais que são essenciais para eletrônicos, equipamentos militares e painéis solares.

Um imposto de 10% anunciado pela China sobre caminhões elétricos importados dos Estados Unidos pode ser aplicado a vendas futuras do Cybertruck de Elon Musk, uma oferta de nicho que a Tesla vem promovendo na China. A Tesla não fez comentários imediatos.

As novas tarifas da China sobre as exportações norte-americanas começarão em 10 de fevereiro, dando a Washington e Pequim algum tempo para tentar chegar a um acordo que as autoridades chinesas indicaram que esperam alcançar com Trump.

As contramedidas da China foram limitadas em termos de escopo em comparação com o imposto geral do governo Trump sobre as importações, uma continuação da resposta mais comedida de Pequim a essa rodada de tensões comerciais com os Estados Unidos.