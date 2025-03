Magazine Luiza pretende acelerar crédito para elevar vendas em 2025, diz presidente

As ações da companhia, que mantém parceria com a chinesa Aliexpress na venda de produtos e tem acelerado a expansão ante rivais como a Americanas, que ainda atravessa recuperação judicial, disparavam 12% nesta sexta-feira por volta de 13h, liderando as altas do Ibovespa que mostrava ganho de 2,3%.

Analistas do BB Investimentos afirmaram que o resultado do Magazine Luiza no quarto trimestre, o mais importante para o varejo, veio "misto e abaixo das nossas expectativas", com crescimento "tímido de receita...ligeira queda de margem bruta".

Enquanto isso, analistas do JPMorgan citaram que a alta do papel nesta sexta-feira decorre de um aparente "short-sequeeze", em que investidores vendidos, que apostam na queda do preço de uma ação, saem correndo para comprar papéis para cobrir posições em momentos de alta.

CONVERSÃO

Trajano afirmou durante a conferências que o desempenho do Magazine Luiza deve avançar nos próximos trimestres em meio à redução de custos gerada pela licença do Banco Central para a operação da Luizapay, que entre outros fatores permite diminuição com custo de captação de recursos e impostos.

O executivo citou ainda que a demanda no início deste ano segue "forte" e apostou que a esperada desaceleração da economia este ano diante da alta dos juros não será tão intensa quanto a prevista pelo mercado, uma vez que "estamos em uma situação de praticamente pleno emprego, quase todos os salários e benefícios têm ganho real".