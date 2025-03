Ministro dos Negócios do Reino Unido visita EUA na terça-feira para discutir acordo bilateral

"O Reino Unido e os EUA compartilham um relacionamento justo e equilibrado, que beneficia ambos os lados há muitas décadas", disse Reynolds em comunicado, qualificando sua visita como o mais recente passo no "engajamento pragmático e positivo do Reino Unido com a nova administração para chegar a um acordo econômico mais amplo no interesse de ambos".

O Reino Unido, diferentemente da União Europeia, não adotou retaliações aos EUA imediatamente depois que as tarifas de 25% de Trump sobre as importações de aço e alumínio entraram em vigor, em 12 de março.

A expectativa do Reino Unido é negociar um acordo comercial com os EUA e evitar a rodada mais ampla de tarifas recíprocas que Trump diz que anunciará em 2 de abril.

Trump afirmou no mês passado que os dois países poderiam chegar a um acordo comercial bilateral que evitaria as tarifas.

O Reino Unido e os EUA se envolveram em cinco rodadas de negociações comerciais para tal acordo durante o primeiro mandato de Trump, mas não conseguiram chegar a um consenso antes de o norte-americano deixar o cargo. O trabalho foi arquivado por seu sucessor, o ex-presidente Joe Biden.

O embaixador britânico nos EUA, Peter Mandelson, disse que os dois aliados esperavam estabelecer uma "parceria tecnológica de espectro total", com base na colaboração crítica entre EUA e Reino Unido em tecnologias nucleares durante a Segunda Guerra Mundial e no trabalho conjunto no desenvolvimento da internet.