Petróleo sobe 2% para máxima de 5 semanas por preocupações com oferta

Esse foi o maior fechamento do Brent desde 24 de fevereiro e o maior fechamento do WTI desde 20 de fevereiro.

O prêmio do Brent sobre o WTI caiu para US$3,02 por barril, seu valor mais baixo desde julho de 2024.

Os analistas disseram que quando o prêmio do Brent sobre o WTI cai abaixo de US$4 por barril, não faz muito sentido econômico para as empresas de energia enviar navios para o outro lado do oceano para buscar petróleo dos EUA, o que deve resultar em menores exportações dos EUA.

Trump disse no domingo que estava "irritado" com o presidente russo, Vladimir Putin, e que imporá tarifas secundárias de 25% a 50% sobre os compradores de petróleo russo se achar que Moscou está atrapalhando os esforços de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia.

"A ameaça (de Trump) de tarifas secundárias sobre o petróleo da Rússia e do Irã é um fator que os participantes do mercado de petróleo estão acompanhando, embora ele tenha indicado que não planeja introduzi-las por enquanto", disse o analista do UBS Giovanni Staunovo. "Porém, há um risco crescente de maiores riscos de fornecimento no futuro."

O Kremlin disse nesta segunda-feira que a Rússia e os EUA estavam trabalhando em ideias para um possível acordo de paz na Ucrânia.