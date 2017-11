Balança tem o maior saldo da série histórica para 10 meses até outubro

A balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 58,477 bilhões no acumulado de janeiro a outubro, o que representa um crescimento de 51,8% em relação ao mesmo período do ano passado (quando o número havia sido de US$ 38,515 bilhões). De acordo com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (Mdic), esse é o melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 1989.

Considerando somente o mês passado, foi registrado um superávit de US$ 5,201 bilhões, também recorde. Segundo o ministério, o número é 122,5% superior ao apurado no mesmo mês de 2016. O resultado é a diferença entre exportações de US$ 18,877 bilhões (aumento de 31,1% sobre o mesmo mês do ano passado, considerando a média diária) e importações de US$ 13,676 bilhões (crescimento de 14,5%, pelo mesmo critério).

Levando em conta somente a quinta semana de outubro, houve um superávit de US$ 675 milhões, com US$ 1,756 bilhões em exportações e US$ 1,082 bilhões em importações.