22/08/2017

10:44 CPFL diz que modelo previsto para venda da Eletrobras já teve sucesso O modelo proposto pelo governo federal para a privatização da Eletrobras, com previsão de que a União seguirá como minoritária na empresa e terá poder de veto em algumas decisões, já foi testado com sucesso no Brasil em outras ocasiões, e a notícia é "muito positiva", disse nesta terça-feira (22) o presidente da elétrica CPFL Energia, André Dorf.A CPFL é controlada pela gigante chinesa State Grid, que tem realizado aquisições de grande porte no Brasil, mas Dorf disse que ainda é cedo para falar em um eventual interesse da empresa em comprar uma fatia na Eletrobras. (Com Reuters)

10:35 Eletrobras: Ações operam em alta de mais de 30% após notícia de privatização As ações da Eletrobras (ELET3) operavam em alta de mais de 30% na Bolsa nesta nesta terça-feira (22), após a notícia de que o governo pretende privatizar a companhia, divulgada na véspera. Por volta das 10h35, os papéis disparavam 30,14%, a R$ 18,48. Nos Estados Unidos, os ADRs (recibos de ações negociados na Bolsa norte-americana) da Eletrobras também disparavam, mais de 32%, após a abertura dos mercados em Nova York. A proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a Eletrobras, com a venda do controle da elétrica federal, pode gerar uma arrecadação de até R$ 20 bilhões para a União, disse à agência de notícias Reuters o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. (Com Reuters) Leia Mais

10:10 Bolsa sobe mais de 1% e dólar opera em queda, perto de R$ 3,16 O dólar comercial caía, e a Bolsa operava em alta nesta terça-feira (22). Por volta das 10h10, a moeda norte-americana tinha baixa de 0,3%, a R$ 3,159 na venda. No mesmo horário, o Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, registrava valorização de 1,43%, a 69.619,16 pontos, com investidores animados com a proposta de privatização da Eletrobras (ELET3), que pode ajudar nas contas públicas e ainda atrair recursos estrangeiros. Na véspera, a Bolsa fechou em queda de 0,12%. (Com Reuters)

10:04 Ações da Eletrobras entram em leilão na Bolsa As ações da Eletrobras (ELET3, ELET6) entraram em leilão na Bolsa brasileira nesta terça-feira (22), após a notícia de que o governo pretende privatizar a companhia, divulgada na véspera. A proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a Eletrobras, com a venda do controle da elétrica federal, pode gerar uma arrecadação de até R$ 20 bilhões para a União, disse à agência de notícias Reuters o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. (Com Reuters) Leia Mais

09:51 Ações da Eletrobras nos EUA disparam 28,09% na Bolsa de NY Os ADRs (recibos de ações negociados na Bolsa norte-americana) da Eletrobras subiam fortemente em reação à notícia de que o governo pretende privatizar a companhia, divulgada na véspera. No pré-mercado de Nova York, o papel avançava 28,09% para US$ 5,70. Outros papéis de companhias brasileiras também operavam em alta no pré-mercado. É o caso de Petrobras, que ganha 2,07% para US$ 8,88, e Vale, que tem alta de 1,20%, para US$ 10,11. (Com Valor)

09:31 Governo prevê obter R$ 20 bi com privatização da Eletrobras, diz ministro A proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a Eletrobras, com a venda do controle da elétrica federal, pode gerar uma arrecadação de até R$ 20 bilhões para a União, disse à agência de notícias Reuters o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O ministério anunciou na segunda-feira (21) a intenção de desestatizar a empresa e, de acordo com Coelho Filho, o processo será conduzido por meio da emissão de novas ações, diluindo a fatia da União. (Com Reuters) Leia Mais

09:30 Banco pode dar desconto a devedor desempregado para evitar perdas Você está endividado e ainda por cima perdeu o emprego? A partir de fevereiro de 2018, os bancos poderão adotar novas regras para melhorar a negociação de dívidas com seus clientes, evitar que eles se afundem ainda mais e deem um calote. Casos de desemprego, divórcio, doença ou morte dentro da família podem ter tratamento especial. Os bancos também deverão ficar de olho nos clientes que ainda pagam as contas em dia, mas estão com tantas prestações que podem ficar inadimplentes a qualquer momento. Leia Mais

09:12 Dólar abre o dia operando em queda, vendido abaixo de R$ 3,15 O dólar comercial abriu os negócios desta terça-feira (22) operando em queda, após subir 0,71% na véspera. Por volta das 9h10, a moeda norte-americana se desvalorizava 0,61%, a R$ 3,149 na venda. Investidores receberam com otimismo a notícia de que o governo planeja privatizar a estatal de geração e transmissão de energia Eletrobras, o que pode ajudar nas contas públicas. (Com Reuters)