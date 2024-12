Itaú choca mais uma vez e rouba diretora do Santander

Mesmo com pouco tempo de casa, Juliana Cury tinha contratado muita gente nova para a equipe, encomendado um rebranding da marca e chamado duas agências de publicidade para uma concorrência. A CP+B e a Soko (agora Droga5) estão competindo para ficar com uma fatia de um terço da conta de publicidade do Santander —quer dizer, se o Santander mantiver o processo de concorrência do mesmo jeito agora que Juliana saiu.

A questão é que o Santander abriu uma concorrência internacional para contratar uma nova agência global. Aqui no Brasil, Juliana tinha decidido fazer uma divisão das contas. Vai saber se continuará assim.

Para o Itaú, chamar a Juliana foi quase como promover o número 2 da cadeira. Todo mundo dizia que ela era a sucessora natural de Tracanella, não fosse o fato de ela ter deixado o Itaú há alguns anos e ir para o Burger King. Saiu na época que estourou o rojão do Kid Bengala (o BK tirou a propaganda do ar porque teve uma galerinha que não gostou da peça). Mas vale dizer que ela não saiu por causa da bengala do Kid. O Santander já tinha feito oficialmente o convite para contratá-la.

(Aliás, me sopraram aqui que, quando estourou o rojão do Tracanella no início desta semana, ela também já tinha sido chamada pelo Itaú.)

Sua nova rodada será agora no Itaú, mas somente em junho. Sim, tem que fazer quarentena.

Enquanto isso, o Itaú que não é bobo nem nada tenta mudar o rumo da fofoca preferida do momento: onde afinal o Tracanella andou passando o cartão da firma? Só se falava disso no Caboré, o Oscar da publicidade. Mas as fofocas, digo, as notícias do Caboré só depois.