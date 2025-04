Pix para todos

Basta a concordância e a regulação da autarquia para que seu produto (pix), a exemplo de todos os arranjos privados autorizados, seja interoperável. Ou seja, que ele se comunique formal e oficialmente com os demais arranjos.

Existem dezenas de milhões de equipamentos de captura de transações comerciais em todos os municípios brasileiros, prontos para receber, capturar, transmitir e processar transações feitas via pix por aproximação, utilizando os plásticos com chip (cartões) já de posse da população. Tudo isso com a segurança já existente nas transações de cartão - o pagamento por aproximação com cartões já representa 67% do total de compras presenciais com cartões.

No ano passado, a modalidade registrou R$ 1,5 trilhão em pagamentos, com um crescimento de 48,3% em comparação com 2023.

Dá para imaginar o salto gigantesco em alcance das transações eletrônicas se, em vez de ficar restrita somente a quem possui carteira digital e um smartphone, o pix por aproximação pudesse ser usado por todos os brasileiros que possuem um cartão? Esse mesmo cartão que já está na carteira de milhões de consumidores e que não tem problemas com falta de internet e bateria.

Isso sim permitiria uma ampliação qualitativa na inclusão dos brasileiros no sistema financeiro, preservando toda a segurança existente no Sistema de Pagamentos Brasileiro. Para isso, reitero: basta que, ao pix, sejam estendidas as mesmas regras impostas pelo Banco Central para interoperabilidade entre os arranjos, que é um princípio orientador do setor previsto pela Lei 12.865/2013 e também de acordo com a Resolução 150/21, que orienta a existência e o desenvolvimento de todos os arranjos (privados e públicos).

O setor privado, representado pela Abecs, defende a interoperabilidade porque entende ser essa uma iniciativa que trará melhorias para os brasileiros e para a economia do País. Além disso, essa interoperabilidade seria a solução acertada para a efetiva participação do arranjo pix nos esforços da sociedade para implantação da Reforma Tributária, aprovada no Congresso Nacional e sancionada pela Presidência da República, uma vez que permitiria, de forma segura e simétrica, a diferenciação de uma transação de pagamento de uma transferência de recursos.

As empresas associadas à Abecs defendem a competição, a transparência, a isonomia, a simetria e a interoperabilidade entre todos os arranjos, sejam eles privados ou públicos, por entender que isso é salutar para a sociedade brasileira. Nossa proposta é trabalharmos juntos em busca da universalização do uso de todos os arranjos de pagamento.