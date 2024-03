STF e Fazenda desarmam bomba de meio trilhão

Nas redes sociais, vê-se muita confusão a respeito do tema. Entendo que aposentadoria é um assunto que mobiliza corações e mentes. O meu coração e a minha mente também. Nós todos podemos ter parentes, amigos e conhecidos afetados. O que importa, entretanto, é o bem coletivo. E isso precisa ser discutido a sério, nesta e em outras questões.

A decisão do STF não prejudica os aposentados. Ela deixa "o passado" menos incerto e impreciso. A saber, aprovou-se uma reforma, as regras foram absorvidas pelos gestores das contas públicas, pelo Congresso, pelos governos, pela sociedade, pela imprensa e, agora, o STF apenas disse o seguinte: é isso mesmo, sigam a lei de 1999 e observem o seu artigo 3º (regra de cálculo da transição), inclusive.

Previsibilidade é uma palavra-chave em Economia. Qual seria a razão para uma revisão retroativa da aplicação do critério de cálculo? Um dos argumentos é que, na presença de regras mais benevolentes, jamais se poderia aplicar uma regra mais dura para determinado indivíduo. Mas, esse raciocínio não tem cabimento para o caso em tela.

O artigo 3º da Lei n.º 9.876/1999 é direto ao determinar a regra específica para aqueles que se enquadrassem na transição do antigo para o novo regime. Isto é, não cabe falar em opções. Não há opções, há uma regra para estes casos e ponto final.

É preciso louvar, portanto, a decisão do STF e o papel do Executivo, sobretudo do ministro Fernando Haddad e de sua equipe. A argumentação técnica, o cálculo dos riscos fiscais e apresentação dos efeitos sobre as contas do país e a economia certamente foram decisivos para levar à derrota da tese da revisão da vida toda.

Em meio à apresentação de novos dados e projeções fiscais, a exemplo do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) do 1º bimestre, na última sexta-feira, destaco a importância desse resultado no STF.