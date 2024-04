O risco de mexer no arcabouço fiscal

A Câmara aprovou um novo texto para o artigo 14 da Lei Complementar nº 200/2023, mais conhecida como Novo Arcabouço Fiscal. Trata-se de alteração no dispositivo que, na redação atual, permite ao governo ampliar o limite de gastos de 2024 em situação específica de maior otimismo na projeção de receitas públicas, após a avaliação orçamentária do segundo bimestre. A ideia é retirar a restrição temporal e permitir a subida do limite desde já.

No Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) apresentado no final de março, o chamado relatório bimestral, o governo indicou um cenário mais realista em relação ao da Lei Orçamentária Anual. Contudo, o déficit projetado ainda é bem próximo de zero, com receitas estimadas para o ano em níveis muito altos. Mesmo assim, houve um bloqueio de despesas discricionárias (não obrigatórias) de R$ 2,9 bilhões, em razão do novo limite de gastos, que exerceu seu peso sobre as despesas projetadas.

As receitas líquidas estimadas pelo governo no RARDP de março estão em R$ 2.175,2 bilhões, um aumento projetado de R$ 275,8 bilhões em relação a 2023 ou 10,1% em termos reais. No acumulado de janeiro a março, a alta real das receitas líquidas do governo central ficou em 9,6% em relação ao mesmo período de 2023. (Dados do SIGA-Brasil para março).