Suspeita de fraude avança para novos contratos da gestão Nunes

Titular de uma das investigações mais rumorosas dos últimos anos, sobre a infiltração do crime organizado nas empresas de ônibus da capital, o promotor Lincoln Gakiya anunciou que vai analisar as licitações do transporte público porque encontrou indícios de cartelização - com aparente restrição de concorrência em cada um dos lotes licitados pela prefeitura no passado.

Uma das pontas soltas que a investigação de Gakiya tenta juntar é, em havendo um cartel das empresas de ônibus, determinar qual é a responsabilidade (ou participação) dos agentes públicos.

Estas são perguntas também sem resposta nos indícios de cartas marcadas nos contratos de obras emergenciais e reformas de escolas.