WEG comprou fábrica na Turquia para ganhar tração na Europa e Ásia

Sediada em Santa Catarina, a WEG adquiriu Volt Electric Motors, fabricante turca de motores elétricos industriais e comerciais, por US$ 88 milhões. Fundada em 1987, a Volt tem uma capacidade de produção de 1 milhão de motores por ano e uma forte presença no mercado turco, além de exportar para diversos países da Europa, Oriente Médio e Ásia Central. Com essa aquisição, a WEG assumirá o controle total da Volt, que possui uma fábrica de 27 mil m² e emprega 690 funcionários.

O racional da aquisição foi expandir a presença em mercados estratégicos e altamente competitivos, como o Leste Europeu, Oriente Médio e outras regiões da Ásia. Segundo a WEG, a localização da Volt, com acesso a uma infraestrutura logística desenvolvida, permitirá à WEG reduzir o tempo de trânsito de seus produtos, proporcionando uma vantagem competitiva significativa. A conclusão da transação está sujeita à aprovação regulatória na Turquia.

As vendas da WEG para o mercado externo representaram 55% da receita da WEG no segundo trimestre de 2024 (US$ 984,8 milhões, algo em torno de R$ 5,3 bi, de um total de R$ 9,47 bilhões no período), segundo o balanço da companhia: América do Norte (49,7% da receita externa), Europa (22,7%), Ásia-Pacífico (12,3%), América do Sul e Central (9,1%) e África (6,2%).