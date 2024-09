Raio-X: fundos, bancos e fornecedores 'micaram' com R$ 4 bi na Agrogalaxy

A primeira vitória parcial a Agrogalaxy obteve com uma liminar (decisão provisória) da juíza Alessandra Gontijo do Amaral, da 19ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia, suspendeu a execução de dívidas da empresa por 45 dias, a contar da última quarta, até a decisão do mérito. Como o UOL antecipou na noite de quinta, isso deve garantir um fôlego de R$ 205 milhões de dinheiro que estão nas contas ou vão entrar nos próximos dias.

O cotista de fundos vai sentir dor

Desde que passou a ser negociada na B3 em 2001, a Agrogalaxy adotou uma estratégia agressiva de expansão pelo país, principalmente via aquisições. A empresa tem atualmente 149 lojas de insumos em 14 estados, além de silos para armazenar grãos, centros de distribuição e unidades de produção de sementes. A companhia tem 2.000 empregados. Para atingir essa abrangência, emitiu dívida corporativa através de instrumentos como o CRA.

A análise da lista de credores mostra que - diferentemente das Americanas, que provocou prejuízo bilionário majoritariamente a bancos, fornecedores e investidores de ações - agora quem buscou a segurança de investimentos da renda fixa ou apostou em Fiagros (Fundos de Investimento de ativos ligados ao agro) também vai sentir dor.

No papel, o maior credor da Agrogalaxy é a Vert Securitizadora, com R$ 516 milhões a receber na recuperação judicial. Na verdade, a Vert aparece como credora porque participou da emissão dos CRAs. Os verdadeiros credores são as instituições ou indivíduos que adquiriram estes papeis no mercado. Aí estão tanto fundos de investimento e Fiagros, por exemplo. Em última análise, o credor, neste caso, é o cotista.

Ao todo, segundo os documentos protocolados na Justiça goiana, a indústria de fundos e investidores de CRAs tem uma exposição direta de R$ 916 milhões - quase 20% da dívida total conhecida até agora. Como ninguém sabe o quanto desse dinheiro pode ser recuperado (se é que algo), o rendimento dos cotistas destes fundos deve cair a partir de agora.