Por que o crédito imobiliário vai ficar mais caro e escasso em 2025

As altas da Selic, a taxa básica de juros da economia, devem ser o principal vetor de uma retração de pelo menos 10% no volume de concessão do crédito imobiliário em 2025. A previsão é da Abecip (Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança).

O ano de 2024 foi o melhor do setor: as operações de crédito imobiliário realizadas por meio das duas principais fontes de recursos - as cadernetas de poupança (SBPE) e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) alcançaram R$ 312,4 bilhões em 2024, crescimento de 24,7% em relação ao ano anterior e um recorde na série histórica.

Segundo os números divulgados nesta quarta (29) pela entidade, foram entregues 1,17 milhão de unidades habitacionais (+18,3% em relação a 2023).