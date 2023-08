Vencedor das eleições primárias na Argentina, Javier Milei, um economista de 52 anos, de cabeleira revolta e ideias de ultradireita, promete adotar medidas econômicas radicais para acabar com a hiperinflação que tem minado, ao longo de décadas, a economia do país vizinho. Dolarizar a economia e extinguir o banco central são as bases de sua proposta extremista para uma economia desregulamentada e sem interferências do governo, caso seja eleito em outubro, no primeiro turno, ou, novembro, no segundo.

Substituir a moeda local e soberana pelo dólar americano é tentação que costuma surgir em casos de graves surtos de inflação, em economias com fortes desequilíbrios estruturais, como é o caso da Argentina. Trata-se, porém, como mostra a história das aventuras do gênero, a partir da segunda metade do século passado, de um canto de sereias, na grande maioria dos casos, com final desastroso. A Argentina seria um caso de reincidência na aventura.

Poucos trocam moeda por dólar