Não seria muito difícil desenhar um sistema de controle de contas públicas melhor do que o teto de gastos, mas o arcabouço tem outras vantagens em relação ao regime anterior. Uma dessas vantagens é que suas regras não estão inscritas na Constituição e podem, portanto, serem alteradas com menos esforço — e menos barganha — legislativa.

Instituído com grande rigidez, sem válvulas de escape para situações excepcionais, caso concreto da pandemia, e sem preservar espaços para investimentos públicos, o teto de gastos sofreu oito alterações constitucionais, na meia dúzia de anos em que vigorou. Perdeu a validade ainda quando estava formalmente em vigor.

Espaço para investimentos públicos

O arcabouço, ao contrário, prevê um piso para investimentos públicos, preservando um mínimo da capacidade de o Estado ampliar e modernizar os equipamentos públicos, ajudando a impulsionar a economia. Mesmo assim, com a perspectiva da ampliação de gastos, as projeções de especialistas apontam, com o arcabouço, redução no ritmo de expansão da dívida pública. Em dez anos, sem a nova regra de controle, a dívida bruta passaria de 100% do PIB; com ela, se conterá nas alturas de 90% do PIB.

Vencida a batalha da regra de controle, outras estão previstas pela frente. Se, no teto de gastos, as receitas pouco importavam, no arcabouço elas são a chave de uma das principais promessas do governo Lula, a de "incluir o pobre no Orçamento". A revisão da base de arrecadação, deslocando para mais ricos parte do peso dos tributos que hoje recaem sobre mais pobres — e, assim, obtendo mais receitas sem grandes aumentos na carga tributária geral — já enfrenta e, certamente, enfrentará resistências de grupos de pressão no Congresso.

Tudo considerado, é na redução de isenções, abatimentos e reduções tributárias, e no combate à sonegação, à elisão e a fraudes fiscais, que o jogo do arcabouço será, enfim, ganho ou perdido.