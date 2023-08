Essa conclusão vem da constatação de que a demanda doméstica, que já tinha encolhido 2%, em termos anualizados, no primeiro trimestre, ficou praticamente estável, entre abril e junho, com queda prevista de 0,2%, em termos anualizados, no período. A demanda doméstica representa a soma do consumo das famílias, do consumo do governo e do volume de investimentos.

Projeções de PIB negativo no 2º semestre

As projeções para o segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre, indicam crescimento de 0,3% no consumo das famílias, encolhimento de 1% no consumo do governo e recuo de 0,4% no volume de investimentos. Em relação ao segundo trimestre de 2022, os investimentos acumulariam queda de mais de 3%. Pelas estimativas, o setor agropecuário devolveu, no segundo trimestre, parte do crescimento extraordinário do primeiro trimestre, com recuo de 2%, no período.

Antes da divulgação dos números efetivos da atividade econômica no segundo trimestre, as previsões para a segunda metade de 2023 são de pequeno recuo nos dois trimestres restantes do ano. As estimativas para o avanço do PIB no ano giram, antes de se conhecer os resultados do segundo trimestre, em torno de 2,5%, ainda sob o forte impulso da agropecuária no começo do ano.