De 2012 a 2022, o conjunto de todos os setores com folha desonerada, na verdade, reduziu sua participação nos totais de trabalhadores ocupados. Eles respondiam por 20,1% dos postos de trabalho, mas, uma década depois de ininterrupto benefício, empregam 18,9% do total de ocupados. A renúncia fiscal, em resumo, não resultou em aumento do emprego que objetivava.

Dos 87 setores econômicos analisados, no período de vigência da desoneração, 47 abriram mais vagas do que fecharam, respondendo por 13 milhões de postos de trabalho adicionais em uma década. A maior parte dessas novas contratações (52,3%) ficou concentrada em apenas quatro setores, nenhum deles beneficiado pela desoneração da folha de pagamento: atividades de atenção à saúde humana (mais 2,0 milhões de ocupados), comércio, exceto de veículos automotores e motocicletas (mais 1,8 milhão de vagas), alimentação (mais 1,5 milhão) e educação (mais 1,5 milhão).

Ao mesmo tempo, 40 setores enxugaram o número de trabalhadores na década de vigência do benefício fiscal, totalizando 4,6 milhões de vagas a menos. Três setores concentraram a maior parte das demissões (54%): agricultura, pecuária, caça e serviços relacionados (-1,4 milhão de vagas); administração pública, defesa e seguridade social (-691 mil); e serviços especializados para construção (364 mil demissões.

No grupo de setores beneficiados pela desoneração, os que mais enxugaram ocupações formais nos últimos dez anos foram: construção e incorporação de edifícios (-594 mil), preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos de viagem e calçados (-137 mil), fabricação de produtos têxteis (-109 mil), e confecção de artigos do vestuário e acessórios (-101 mil). "Enquanto empresas privadas de outros setores expandiram em 6,3% seus empregos com carteira (+1,7 milhão) entre 2012 e 2022, os desonerados encolheram os seus em 13,0% (-960 mil)", registra Hecksher.

A explicação para a existência dessa persistente renúncia fiscal, sem a devida contrapartida social e econômica, é a mesma para outras que acabam tornando o sistema tributário brasileiro caso extremo de ineficiência fiscal e iniquidade social: a força dos grupos de pressão que conseguem impor seus interesses específicos aos governos ou aos parlamentares, no Congresso.