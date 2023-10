Com a perspectiva de queda no terceiro trimestre, a subestimação da expansão PIB (Produto Interno Bruto), no começo do ano, que derivou para surpresas com o crescimento acima do previsto, no primeiro semestre e, em seguida, para uma onda de otimismo no restante de 2023, pode agora furar essa onda e encontrar um caminho mais comedido e realista.

No acumulado em 12 meses, o IBC-Br desce a ladeira desde abril — de expansão de 3,7% para crescimento de 2,8%. A média móvel trimestral do IBC-Br ficou estável, indicando acomodação depois da expansão no primeiro semestre.

Para o ano como um todo, o IBC-Br de agosto sinaliza crescimento de 2,7%. No relatório Focus mais recente, divulgado na segunda-feira (16), mostra mediana das projeções de crescimento de 2,9%, em 2023, já estacionada neste nível há três semanas. Analistas de prestígio, contudo, ainda mantêm expectativa de que a economia cresça 3% no ano, mas o viés agora é de ligeira baixa.

Corte nos juros básicos ganha reforço

Do ponto de vista da política de juros, a freada de agosto, antecipando o retrocesso da atividade no terceiro trimestre, reforça a perspectiva de corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica (taxa Selic), para 12,25% nominais ao ano, na reunião do Copom (Comitê de Política Monetária), no primeiro dia de novembro. Dependendo da evolução da atividade no último trimestre do ano, a hipótese de um corte acima de 0,5 ponto, em meados de dezembro, pode voltar ao radar.

Exceto a indústria, que registrou expansão de 0,5% no mês, os demais setores tiveram queda, na comparação com julho. Serviços mostrou quedas disseminadas, chamando a atenção a fraqueza no segmento de transporte de cargas. O comércio também andou para trás, principalmente no conceito ampliado, que inclui venda de veículos e materiais de construção, e o mesmo ocorreu com agropecuária.