Bagunça deixada por Bolsonaro explica déficit recorde nas contas públicas

Tem coisas, como se sabe, que não são bem o que parecem. Na economia, situações desse tipo são até mais ou menos comuns. O déficit fiscal primário de 2023, por exemplo, é uma dessas coisas.

No literal das contas públicas, em seu primeiro ano do terceiro mandato presidencial, o governo Lula gastou R$ 230 bilhões além do que arrecadou. O "rombo", correspondente a 2,1% do PIB, é recorde.

Trata-se do maior déficit fiscal desde o registrado em 2020, ano excepcional da pandemia, e o segundo maior em mais de 25 anos, com base na série histórica iniciada em 1997. A perspectiva é de que o déficit fiscal do conjunto do setor público, incluindo estados, municípios e estatais, no ano passado, chegue a R$ 250 bilhões, equivalente a 2,3% do PIB.