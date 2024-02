Bolsonaro errou ao duvidar da economia de Lula, e teria perdido dinheiro

Se, porém, investisse o mesmo montante em Tesouro Selic, nas mesmas datas de aplicação e resgate, teria obtido R$ 901.205. A diferença entre o que obteria no Brasil e nos EUA seria de R$ 108.586

Os cálculos forem feitos pelo jornalista Silvio Crespo, especialista em finanças pessoais e conhecido colunista do UOL. Diretor da Grana Capital, Silvio Crespo responde a dúvidas sobre investimentos na coluna do UOL e pelo endereço https://instagram.com/silviocrespo.

Para chegar ao resultado, Crespo considerou rendimento, impostos devidos e a conversão dos reais pela cotação do dólar comercial, na data da remessa e no momento do resgate. Não entraram na conta as taxas que seriam cobradas pelos bancos nas transações e conversões de moeda. No período da aplicação hipotética, a cotação do dólar ante o real recuou 6,1%.

Renda variável

As diferenças seriam bem menores se os recursos fossem investidos integralmente em renda variável, nos mercados de ações. Imaginando, para simplificar, que o rendimento acompanhasse a trajetória do S&P 500, principal índice da Bolsa de Nova York, a aplicação teria obtido ganho de 30%, no período do investimento, se transformando em R$ 955.660, já descontados impostos e conversão do dólar para real.

O cálculo considerou a conversão dos R$ 800 mil para o dólar, à cotação de R$ 5,283, em 27 de dezembro de 2022, o que resultaria em US$ 151.429. Em fevereiro de 2024, após a aplicação no S&P 500, o montante aplicado teria avançado para US$ 198.212. Esse valor, convertido para o real em 19 de fevereiro de 2024, com o dólar cotado a R$ 4,96, alcançaria R$ 983.130, dos quais descontado o Imposto de Renda de 15%, resultaria em R$ 955.660.