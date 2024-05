Ata do Copom derruba análises da Faria Lima e expõe comunicação desastrosa

O que ata informa, porém, é bem diferente disso. Em primeiro lugar, não há divergência — nem, portanto, leniência com a inflação —, em relação à percepção de que a política de juros deve ser manter restritiva.

Defesa da reputação do Copom

As informações trazidas pela ata deixam claro que o real problema criado com a decisão dividida foi de comunicação. É um problema relevante porque no sistema de metas de inflação, em que se inserem o Copom e suas decisões, a comunicação com o mercado é fator crucial na condução das expectativas e de convergência da inflação para a meta.

De acordo com os termos da ata, pode-se entender a posição divergente dos quatro novos diretores como defesa do valor de uma comunicação institucional firme do Copom como instrumento de condução das expectativas de inflação. Ou, lendo-se de outra maneira, como uma crítica à forma como se deu a quebra do "forward guidance" para maio, anunciado no comunicado e na ata da reunião do Copom em março.

A quebra da orientação, de fato, foi heterodoxa. Veio em declarações inesperadas do presidente do BC, Roberto Campos Neto, num evento de instituição financeira privada, em Nova York. Na ocasião, Campos Neto indicou que o ritmo de cortes da taxa Selic poderia mudar diante das novas incertezas no cenário econômico global e doméstico. Uma comunicação desse teor precisa se cercar de algo como os "fatos relevantes" da comunicação das empresas de capital aberto com o mercado.

"Forward guidance" tem regras

O "forward guidance" (orientação para frente, em tradução livre) é um instrumento usado por bancos centrais para ajudar na condução das expectativas de inflação. Como destacado na ata, trata-se de um instrumento condicional, que pode ser quebrado se as condições do ambiente econômico se alteram de uma decisão de juros para a outra.