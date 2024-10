Melhora no risco de crédito é tiro no 'fiscalismo' exacerbado da Faria Lima

Apesar do oba-oba inevitável e compreensível que o pessoal do Ministério da Fazenda, à frente o ministro Fernando Haddad, com o qual vem tentando capitalizar a boa notícia, o fato é que, se é melhor ter grau de investimento do que não ter, isso não significa que os problemas acabaram e a torneira dos recursos externos vai jorrar para o mercado brasileiro ainda mais do que já chega por aqui, em volumes bastante razoáveis há décadas.

A melhora da nota brasileira e o agora mais próximo grau de investimento, de todo modo, facilita a decisão de gestores de fundos e aplicadores em geral em investir nos mercados brasileiros. As agências de rating funcionam como uma espécie de terceirizados dessas decisões, com muitos fundos condicionando em estatuto a aplicação de recursos apenas em países e empresas graduadas pelas agências.

A elevação do rating para apenas um degrau abaixo do "grau de investimento" é um segundo movimento da Moody's, em relação ao Brasil, neste ano. Em maio, a agência manteve o grau especulativo Ba2, mas subiu a perspectiva de "estável" para "positiva". Já a manutenção da perspectiva positiva, na reavaliação agora de outubro, é indicador de que aumentaram as chances de que a agência, dentro de alguns meses, acrescente uma letra "a" na classificação a nota de crédito do país, graduando-a para "Baa3". Se isso acontecer, a Moody's estará incluindo o risco de crédito soberano do Brasil no nível mais baixo do seu "grau de investimento".

Ao subir a classificação de perspectiva de estável para positiva, em maio, a Moody's já dava um sinal de que observava avanços no quadro econômico brasileiro, e que, em breve, poderia elevar a classificação de risco de crédito do país. Espera-se agora que S&P (Standard & Poor's) e Fitch Ratings, em seus tempos próprios, sigam a Moody's. S&P, Moody's e Fitch, conhecidas como as "Três Irmãs", são as principais agências globais de classificação de riscos.

Para que a perspectiva positiva se confirme, segundo o próprio comunicado da agência que anunciou a melhora na avaliação do risco de crédito brasileiro, seria necessário que "o governo conseguisse lidar com a rigidez dos gastos e introduzir medidas para conter os gastos obrigatórios de forma sustentável".

Nada, portanto, muito diferente do que martelam os agora surpresos ou até indignados com uma suposta "rendição" da Moody's ao lobby de Lula, depois de uma reunião do presidente com representantes da agência, semana passada, em Nova York.