Emendas parlamentares mostram força como cabos eleitorais nas eleições

As primeira análises das eleições municipais de 2024, realizadas neste domingo (6), indicam vitória de partidos de direita, com destaque para aqueles que compõem o chamado Centrão, no Congresso.

Levantamento da jornalista Amanda Rossi, do UOL, mostra a força desses partidos conservadores no mapa eleitoral definido no domingo. PSD, MDB, PP e União Brasil, partidos do Centrão, elegeram mais da metade dos prefeitos vencedores no primeiro turno. Houve também um número recorde de reeleições.

Outros partidos à direita do espectro político brasileiro — PL e Republicanos —, quinto e sexto com maior número de prefeitos eleitos, foram os que mais cresceram em número de prefeituras. O PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e o Republicanos é a agremiação política comandada pela Igreja Universal.