Veja 16 ações que pagam dividendos acima da Selic de 10,75%

Bradespar, Vale e Metalúrgica Gerdau

A Vale (VALE3) ainda é vista como oportunidade pelos analistas para geração de renda passiva. Felipe Paletta, sócio-fundador e analista da Monett, acredita que com o minério de ferro negociando entre US$ 100 e US$ 110 a tonelada, a Vale teria capacidade de distribuir dividendos de entre 10% e 11% nos próximos 12 meses. Paletta afirma que Vale tem um endividamento muito controlado e uma geração de fluxo de caixa sólida.

Ela pode ser boa para uma estratégia de longo prazo, mesmo sendo uma empresa cíclica. "O foco da Vale tem sido otimizar retorno da capacidade instalada atual", diz Paletta. Luis Novaes, analista da Terra Investimentos, acredita a Vale pode se beneficiar com a retomada do crescimento econômico nos próximos anos e efeitos positivos por busca de eficiência na empresa. Novaes diz que, no longo prazo, os ruídos com a governança e China acabam sendo menos relevantes.

Biz, do GuiaInvest, também gosta da Vale e a considera atrativa para o longo prazo, apesar dos problemas vistos recentemente com a sucessão do CEO e a desaceleração da China. Ele projeta um dividend yield entre 8,5% e 9% para VALE3 em 2024. "A Vale se caracteriza por distribuir generosos proventos, especialmente quando o minério de ferro é negociado a patamares elevados, como vem acontecendo já faz algum tempo", defende e reforça o baixo custo de produção frente aos concorrentes globais. A Vale também é competitiva no setor de níquel e cobre, que deve ganhar relevância com a eletrificação de veículos principalmente na China e nos Estados Unidos.

Segundo o analista do GuiaInvest, também é possível se expor a Vale por meio da Bradespar (BRAP4), holding que investe na mineradora. Para esta companhia, o dividend yield projetado é de 9% em 2024. Novaes também gosta dessa estratégia, via Bradespar.

Outra holding que Novaes acredita deve entregar dividendos interessantes é a Metalúrgica Gerdau (GOAU4), que investe na Gerdau (GGBR4). Apesar do cenário desafiador pela alta oferta de aço no mercado interno, o que pressiona os preços, o analista acredita que se trata de uma empresa sólida com preço descontado, o que deve trazer retornos significativos a longo prazo. "O fato de Bradespar e Gerdau Metalúrgica estarem relacionadas com empresas de commodities não é um problema para dividendos, porque as margens de lucro são altas o que permite o pagamento de proventos mesmo quando as receitas estão restritas", avalia Novaes.