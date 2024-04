Vale e BB Seguridade são favoritas para dividendos em abril; veja lista

Apesar do cenário desafiador na China que reduziu a demanda por produtos de aço, a Vale (VALE3) ainda se consagra como a ação mais recomendada para dividendos no mês de abril. Com o minério de ferro cotado no patamar de US$ 103 a tonelada, a visão do mercado é que a geração de caixa da Vale ainda será robusta, pelo menos em 2024.

A mineradora recebeu 11 indicações de casas de análise e corretoras, ficando no topo da lista. Levantamento da coluna considerou as carteiras recomendadas para dividendos de 16 instituições. Foram citadas 50 empresas.

Além da Vale, entre as cinco favoritas do mercado se encontram: BB Seguridade (BBSE3), que reuniu 10 recomendações, Telefônica Brasil (VIVT3) e Banco do Brasil (BBAS3), com nove recomendações cada, e até Petrobras (PETR4), com 7 indicações, apesar das incertezas sobre as distribuições extraordinárias. No ranking das mais recomendadas, é possível encontrar companhias que já eram favoritas do mercado para ganhar dividendos em 2024, conforme mostrou levantamento do UOL Investimentos em janeiro.