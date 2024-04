PETR4 ou VALE3: qual ação paga mais dividendos com o menor risco?

Essas ações são recomendadas?

Petrobras: Levantamento de consenso de mercado do TradeMap feito para a coluna revela que de 14 casas de análise, bancos e corretoras que acompanham Petrobras (PETR4), cinco possuem recomendação de compra e nove optam por manter a ação, com uma visão neutra diante das incertezas com dividendos extraordinários e comando da estatal. Não houve recomendação de venda.

Vale: 13 instituições têm o papel em carteira. Destes, 10 recomendam compra e três a manutenção. Ninguém recomenda a venda da mineradora.

O preço-alvo médio - que determina a visão das casas de até quanto a ação pode valorizar em 2024 - é de R$ 42,33 para PETR4 e R$ 81,82 para VALE3.

Como as empresas remuneram seus acionistas?

Ambas as companhias têm políticas de dividendos bem estruturadas. A política de remuneração da Petrobras (PETR4), definida em 2023, estabelece distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre - o fluxo de caixa menos investimentos e aquisições -, desde que tenha uma dívida líquida inferior a US$ 65 bilhões. No passado, a política de remuneração anterior previa distribuir 60% do fluxo de caixa livre, com o mesmo limite de dívida. A Petrobras costuma fazer distribuições trimestralmente. E há espaço na sua política para dividendos extraordinários.