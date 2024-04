Governo pode ganhar R$ 6,3 bi em dividendos da Petrobras; quem mais recebe?

Analistas atualizam projeções

Alguns analistas já ajustaram as suas projeções de dividend yield para 2024, considerando esta distribuição extra. Gabriel Duarte, da Ticker, espera que os dividendos da Petrobras fechem este ano no patamar entre 15% e 17% de yield - e que pode chegar a 20%, semelhante ao visto nos últimos anos, por causa do preço do petróleo.

Mas o ideal é não colocar mais de 10% do seu dinheiro na ação. Duarte reconhece os riscos de interferência do governo e o fato de depender de uma commodity e por isso não recomenda que os investidores tenham uma posição superior a 10% do portfólio alocada em Petrobras. "Eu teria preferencialmente em torno de 5% a 7% do meu patrimônio em Petrobras", aponta. Segundo Duarte, o preço ideal de compra da petroleira é no patamar de R$ 37 - atualmente, está negociando acima dos R$ 40.

Marco Saravalle, analista CNPI-P e sócio-fundador da MSX Invest, elevou a projeção de dividend yield para PETR4 de 10% para 15% neste ano. Saravalle comentou à coluna que espera também aumentar a posição em Petrobras na carteira de dividendos da MSX Invest. A recomendação é de compra. A empresa gera caixa, tem endividamento confortável e, agora, um retorno em dividendos acima da Selic.

Arbetman, da Ativa, acha que o pagamento de 50% dos dividendos retidos mostra uma mudança de pensamento no comando da petroleira. "Se todo o dividendo retido em reserva for distribuído, teríamos uma carga de risco menor para a Petrobras", avalia. Embora admite que não dá para prever como serão as futuras distribuições de dividendos nos próximos trimestres. Arbetman projeta um dividend yield de 12,5% para Petrobras neste ano, com pagamento de R$ 5,10 por ação.

Phil Soares, da Órama, já é mais cético. "O investidor não pode considerar uma decisão individual e sim o conjunto destas", comenta. "Não teve nenhuma política estabelecida. Teve uma decisão individual que não é um sinal forte de que a situação continuará igual", defende. A Órama manteve a sua recomendação neutra para as ações PETR4, com preço-alvo de R$ 32,50 em 2024. O dividend yield projetado é de 15% já considerando o pagamento de dividendos extraordinários.