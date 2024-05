Dividendos da Petrobras podem cair com troca de comando, diz mercado

A Magda tem histórico de crítica ao pagamento de dividendos. Tem uma abordagem desenvolvimentista.

Tiago Reis, fundador da Suno Research

Empresa pode ficar com uma dívida maior e, assim, reduzir dividendos. Isso porque sua política atual de proventos regulares é condicionada a uma dívida bruta inferior a US$ 65 bilhões - e hoje é de US$ 61,8 bilhões.

"Uma simples aquisição ( como da Braskem, por exemplo) que eleve esse indicador condicionaria a companhia a realizar apenas o pagamento mínimo de US$ 4 bilhões para anos em que o preço do petróleo do tipo Brent seja superior à US$ 40. Em suma, em apenas um movimento, a companhia poderia condicionar o pagamento total de proventos futuro à apenas cerca de R$ 1,50/ação por ano (considerando um câmbio à R$ 5,00)", disse a Ativa Investimentos.

O mercado está muito mais consciente hoje do que 10-15 anos atrás das consequências de uma abordagem desenvolvimentista da indústria de petróleo. Provavelmente, o valor da empresa será alterado em função disso antes mesmo de os resultados aparecerem. Isso deve pressionar o governo em algum momento.

Tiago Reis, fundador da Suno Research

Analistas ainda não mudaram previsão de retorno para este ano.

Tiago Reis, da Suno, mantém a projeção de um DY de, no mínimo, 10%. "Ainda não trabalhamos com o cenário de que a política de dividendos atual, que já havia sido diminuída, diminua ainda mais", disse. Duarte, da Ticker, também mantém a previsão de um DY de 15% a 17%.