"Toda a robustez de acordos firmados levam a ter certeza que no CMN em 90 dias teremos uma grande novidade para o Brasil. A lei coloca essa trava. Podemos ter situação melhor, mas não pior do que a cobrança ultrapassando o dobro da dívida original, ou seja, os 100%", disse Cunha.

Os juros do cheque especial, por exemplo, são limitados em 8% ao mês, ou 150% ao ano.

Como ficou o parcelado sem juros?

O projeto de lei não cita o parcelamento sem juros. Ao não citar, ele também não proíbe que ele acabe ou seja reduzido.

Durante o debate do projeto de lei, os bancos argumentaram que limitar os juros do rotativo poderia inviabilizar o parcelamento sem juros no cartão por prazos longos, as conhecidas 12 ou 14 vezes sem juros no cartão. Uma eventual redução do parcelamento sem juros foi criticada por empresas de varejo.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, chegou a dizer que "a solução para o problema está se encaminhando para o fim do rotativo". Assim quem ficar devendo no cartão em vez de cair no rotativo iria direto para o parcelamento, que tem juros de cerca de 9% ao mês. Após a declaração, ele disse que se reuniria com os bancos para encontrar uma solução.