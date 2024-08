Depois de Sabesp, veja quais serão as próximas parcerias privadas em SP

Com a conclusão da privatização da Sabesp, o governo de São Paulo se prepara para as próximas parcerias com a iniciativa privada, ao mesmo tempo em que mantém a atuação na gestão de água e esgoto no novo modelo da Sabesp desestatizada. Veja quais devem ser os próximos projetos privatizados, segundo apurei:

Concessões das rodovias Nova Raposo e da Rota Sorocabana

As próximas privatizações que devem sair do papel são as concessões das rodovias Nova Raposo e da Rota Sorocabana. Trata-se de renovação de concessões que iriam vencer e que estão sendo remodeladas com novos trechos (hoje do DER), além de seguirem a nova lógica do modelo free flow, com cobrança sem pedágio e por trecho percorrido. No longo prazo, o objetivo é que 100% das rodovias pedagiadas em São Paulo usem o free flow.